Експерти прогнозують, що протягом кількох тижнів просування РФ призупиниться і ми знову станемо свідками позиційної війни.

Після принизливих кількох місяців поразок російські війська досягли певних успіхів на сході України. Однак це є максимумом, на який вони здатні, адже активніше, ніж тепер, росіяни вже навряд чи спроможні воювати.

Про це пише Business Insider із посиланням на опитаних виданням західних військових експертів.

У середині березня РФ назвала нові цілі другого етапу так званої "спецоперації". Тоді говорили про намір встановити повний контроль над Донбасом і півднем України. Відтоді, маючи вужчий фронт і кращі логістичні можливості, ніж на початку війни, росіяни дещо просунулися вперед, хоч й зазнаючи постійні втрати.

Основною метою на східному фронті залишається Сєвєродонецьк. Напередодні британська розвідка повідомляла, що російська війська взяли під контроль більшу частину міста. Однак мовиться про нарощування локальних успіхів, тоді як дорога, що веде до Сєвєродонецька, все ще залишається під контролем України.

Експерти прогнозують, що протягом кількох тижнів просування РФ призупиниться і ми знову станемо свідками позиційної війни, як, наприклад, на Херсонщині, де росіяни в окремих місцях просто окопалися, не проводячи активних наступальних дій – а десь і відходять.

Природно, більша кількість російських сил дасть їм певні переваги, але, в кінцевому підсумку, якщо українські сили зможуть ефективно використовувати нову зброю та вдало продумати розставлювання своїх сил і шляхи постачання, теперішні здобутки росіян можуть бути нівельовані.

Битва за Донбас, ймовірно, стане останнім великим наступом РФ в Україні

Про це повідомляє авторитетне видання The New York Times, опублікувавши інтерактивний матеріал з позиціями та досягненнями українських та російських військ на передовій.

У статті йдеться, що навіть після невдалої спроби захопити Київ росіяни наступають на старі граблі, розкидаючи свої сили в занадто багатьох місцях одночасно. Після місяця активного наступу на Донбасі армія РФ може хіба що "похизуватися" взяттям Попасної і Маріуполя, проте в обох випадках ЗСУ дозволили їм це зробити.

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