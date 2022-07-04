Родини захисників "Азовсталі" утримуються від коментарів щодо того, чи катували звільнених бійців у полоні.

Рідні захисників "Азовсталі" закликали журналістів не порушувати особистий простір звільнених з полону бійців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказала сестра командира 3-ї бригади морської піхоти Сергія Волинського Тетяна Харько.

Вона повідомила, що багато військовослужбовців, звільнених з полону, мають важкі поранення.

"Деякі з них більше не мають рук, ніг і зору. Всі хлопці дуже схудлі і мають хворобливий вигляд", - розповіла вона.

Харько також зазначила, що Асоціація родин захисників "Азовсталі" утримується від коментарів щодо питання, чи катували військовослужбовців у полоні.

Вона закликала журналістів поважати особистий простір дівчат і хлопців, що повернулись, і не задовольняти свою цікавість спробами ставити їм відповідні питання.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими. Повернулись додому 144 захисники, з них – 95 оборонці "Азовсталі", зокрема, 43 військовослужбовці полку "Азов".

Дружина захисника "Азовсталі", який ще перебуває в полоні, Наталія Заріцька повідомила, що у військових, що повернулися додому, тяжкі поранення (ампутації рук, відсутність зору, осколкові поранення обох стоп, вогнепальне поранення грудної клітини, тяжкі опіки тощо).

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