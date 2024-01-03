На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки біля Богданівки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Російські окупанти активно застосувують оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Про це говориться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Кучерівки, Подолів, Берестового Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки біля Богданівки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Миколаївка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 19 - поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару поблизу Олександрополя Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Авдіївка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Томарине, Новотягинка, Садове, Херсон, Чорнобаївка та Кізомис Херсонської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - сказано у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Ракетній війська України сьогодні мають гарний "врожай" на фронті: знищено 3 системи протиповітряної оборони Росії. Також на рахунку наших захисників 3 артилерійських засоби, станція радіоелектронної боротьби та пункт управління окупантів.

У відомстві додали, що загалом протягом 24 годин українська авіація вдарила по 12 районах зосередження особового складу противника.

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