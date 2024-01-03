Авіація зробила захід на 12 районів армії РФ.

Ракетній війська України сьогодні мають гарний "врожай" на фронті: знищено 3 системи протиповітряної оборони Росії. Також на рахунку наших захисників 3 артилерійських засоби, станція радіоелектронної боротьби та пункт управління окупантів.

Про це ввечері 3 січня повідомив Генштаб ЗСУ. У відомстві додали, що загалом протягом 24 годин українська авіація вдарила по 12 районах зосередження особового складу противника.

Зі свого боку армія РФ реалізувала 6 ракетних та 42 авіаційних ударів. На додачу ворог здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та територіях мирних населених пунктів.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", - резюмувало відомство.

Україна провела найбільший обмін полоненими з РФ

Ввечері 3 січня додому з полону окупантів повернули 230 українців - це найбільший обмін, який вдалося реалізувати Україні. Йдеться про повернення як українських військових, так і цивільних громадян.

Звільнено 225 чоловіків та 5 жінок. 48 з них мали статус "зниклий безвісти". Приїхав зустрічати українців голова ГУР Кирило Буданов.

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