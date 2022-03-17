Похованнями в місті вимушені займатися звичайні комунальні служби. Чимало тіл досі під завалами.

У Маріуполі Донецької області російські окупанти не пускають місцевих жителів на кладовища - людей доводиться ховати просто у парку в центрі міста.

Про це розповів заступник міського голови Сергій Орлов в інтерв'ю Forbes Україна.

"...ховаємо їх ми, в основному, у братських могилах. Тому що в індивідуальних не виходить ховати. Ми ховаємо їх у Міському саду (Дитячий центральний парк культури і відпочинку - УНІАН), в центрі. Околиці міста закриті. Росіяни не випускають нас на діючі цвинтарі. Спочатку ховали на закритому років сорок центральному кладовищі. Зараз там немає місця. Тому у Міському саді. Деякі у себе у дворах ховають", - повідомив Орлов.

За його словами, станом на 13 березня в місті було вже 2 358 загиблих. Однак це лише ті, кого змогли виявити.

"Треба розуміти, що це тіла, які перебували на вулиці. Під завалами є ще люди, про яких ми не знаємо. Тому, цю цифру сміливо можна помножити на 1,5-2", - зазначив заступник мера.

Похованнями в місті займаються звичайні комунальні служби.

"Усіх комунальників, хто доступний, хто не боїться, призначають на цю роботу. Вони беруть і ховають людей. ... Намагаємося вести облік. У кого є документи, то їх в журнали заносять. Ідентифікуємо відсотків 70% людей", - додав Сергій Орлов.

Раніше заступник міського голови розповів, що в Маріуполі внаслідок дій російських окупантів не лишилося жодної цілої будівлі.

Також УНІАН публікував розповідь жительки Маріуполя, якій вдалося вибратися з блокадного міста. За її словами, Маріуполь сьогодні - це місто страху, смерті й жаху, а його жителі вкрай потребують допомоги.

А мер Вадим Бойченко записав звернення, в якому розповів, що росіяни влаштували в Маріуполі геноцид українського народу.

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