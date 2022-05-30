Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.

За минулу добу захисники України ліквідували 200 окупантів. Загальні втрати рашистів вже склали приблизно 30 тисяч 350 осіб.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1349 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од,

артилерійських систем – 643 (+12) од,

РСЗВ - 205 (+2) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків – 207 (+0) од,

гелікоптерів – 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),

крилаті ракети - 116 (+2),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18) од,

спеціальна техніка - 48 (+0).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що аналітики ISW розказали про найближчі плани армії РФ на Донбасі.

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