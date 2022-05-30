За минулу добу захисники України ліквідували 200 окупантів. Загальні втрати рашистів вже склали приблизно 30 тисяч 350 осіб.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1349 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од,
- артилерійських систем – 643 (+12) од,
- РСЗВ - 205 (+2) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+0) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),
- крилаті ракети - 116 (+2),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18) од,
- спеціальна техніка - 48 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.
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