Українські військові знищили ще 12 артилерійських систем / фото REUTERS

За минулу добу захисники України ліквідували 200 окупантів. Загальні втрати рашистів вже склали приблизно 30 тисяч 350 осіб.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 30350 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 1349 (+11) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 3282 (+12) од,
  • артилерійських систем  – 643 (+12) од,
  • РСЗВ  - 205 (+2) од,
  • засоби ППО - 93 (+0) од,
  • літаків  – 207 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 174 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 507 (+3),
  • крилаті ракети  - 116 (+2),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18) од,
  • спеціальна техніка  - 48 (+0).
ЗСУ "відкобзонили" ще 200 окупантів / інфографіка УНІАН

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що аналітики ISW розказали про найближчі плани армії РФ на Донбасі.

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