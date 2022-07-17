Російські окупанти так і не змогли вийти на адміністративні межі Луганської області.

На сьогодні російські окупанти так і не змогли повністю захопити Луганську область - два населені пункти регіону досі перебувають під контролем ЗСУ. Проте там щодня точаться запеклі бої.

Угруповання Об’єднаних сил у Facebook показало те, що бачать цілодобово українські воїни із Національної гвардії України на Луганщині.

"Бої не вщухають ні на хвилину. Війна триває! Пам’ятайте, що по усій лінії фронту наші військові в надлюдських умовах виборюють наше з вами життя", - йдеться у коментарі під відео.

Напередодні Гайдай повідомляв, що українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом.

"Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не до снаги", - наголосив Гайдай.

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