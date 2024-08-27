За його словами, українські війська ще мають перевагу в цьому районі.

Ситуація на території Курської області складна, але Сили ооборони продовжують тиснути на противника, повідомив командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач.

В етері телемарафону полковник окреслив рівень підготовки російських сил та розповів про найкращу мотивацію для українських бійців. "Ситуація складна, але контрольована. Ми ще переважаємо, давимо противника і завдаємо йому значних втрат", - акцентував він.

Військовий зазначив, що ефект несподіванки на початку операції дозволив взяти в полон велику кількість росіян. "Їхня розвідка не спрацювала, не виявила скупчення підрозділів ЗСУ. І завдяки гарному плануванню, якісному виконанню, нашій розвідці, вогневому маневру, ми могли їх оточити і взяти в полон", - підкреслив Розлач.

Відео дня

Також полковник розповів, що це вдалося завдяки гарній підготовці українських підрозділів. "Ми більш навчені - підрозділи десантно-штурмових військ. А там були строковики, прикордонники, морська піхота. І рівень підготовки різний. Прикордонників і строковиків - нижчий, а деякі давали серйозний опір. Це 810-та бригада морської піхоти (РФ, - УНІАН), треба віддати належне", - сказав він.

Розлач додав, що потім росіяни здавалися вже не такими великими групами. За його словами, українським бійцям надають сил успіхи, яких вони досягають у боях. "Це бригада, яка вже десять років воює. Маємо міцний, згуртований колектив фахівців. На війні, як я кажу солдатам, все просто - ти або хижак, або здобич. Галицькі леви - це альфа-хижаки, тому тут все просто", - зазначив полковник.

Наступ ЗСУ в Курській області

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня українські сили пішли у наступ на територію Росії. Під їхнім контролем десятки населених пунктів та російське місто Суджа.

Також відомо, що військовим вже вдалося знищити всі стаціонарні мости через річку Сейм в Курській області. Це змушує окупантів будувати переправи.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, певне призупинення просування українського війська на цьому напрямку обумовлено розширенням площі контролю.

Вас також можуть зацікавити новини: