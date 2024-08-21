Раніше було зруйнувано всі три мости через річку Сейм, що з'єднували контрольовану Росією територію з маршрутами постачання.

Українські війська вперше офіційно визнали використання західних ракетних систем в операції на російській території. Сталося це через кілька годин після найбільшої на сьогоднішній день атаки українських безпілотників на Москву, пише The Times.

Сили оборони використовують американські системи HIMARS для знищення мостів, понтонів та інженерного обладнання військ РФ у Курській області, заявили у ЗСУ. Раніше було зруйнувано всі три мости через річку Сейм, що з'єднували контрольовану Росією територію з маршрутами постачання, в пастці опинилися до 3000 військових РФ. Це змусило російських військових інженерів будувати понтонні переправи.

"Україна відправила тисячі військових через кордон до Росії 6 серпня, захопивши майже 500 квадратних миль (понад 1200 квадратних кілометрів, – УНІАН) російської території за два тижні, в той час як російські військові намагалися зміцнити свій погано захищений кордон і запобігти будь-якому подальшому просуванню. Російські військові блогери та міжнародні журналісти з української сторони ідентифікували британські, американські та італійські танки і бронемашини як такі, що використовувалися під час штурму", – пише видання.

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Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що операція в Курській області показала західним союзникам, що їхні побоювання щодо наслідків атак на російську територію були безпідставними, і закликав зняти всі обмеження на використання західної зброї. Він підтвердив, що Україна тримала своїх союзників у невіданні напередодні транскордонного наступу, знаючи, що вони накладуть вето на операцію, яка "перетне найсуворішу з усіх червоних ліній, які має Росія".

Той факт, що російський диктатор Володимир Путін не втілив у життя свої погрози відплати НАТО, свідчить про те, що вони були порожніми, стверджував Зеленський, закликаючи Захід зняти обмеження щодо застосування далекобійної зброї.

Системи HIMARS, дальність дії яких становить близько 50 миль (80 км, – УНІАН), були вперше надані Україні в серпні 2022 року за умови, що вони не будуть використовуватися на території Росії. З того часу ці обмеження були пом'якшені. Але Україна все ще не може використовувати західні ракетні системи великої дальності проти Росії.

Раніше Зеленський заявляв, що Курська операція мала на меті створити буферну зону проти транскордонних нападів на Україну, сигналізуючи, що його війська мають намір залишитися на території, яку вони поки що відвоювали. Це також може свідчити про сподівання Києва використати цю територію як розмінну монету в майбутніх переговорах щодо відновлення контролю над окупованими Росією територіями України.

Використання західного озброєння в Курській операції

Раніше низка країн, зокрема Німеччина, заявили, що не проти використання наданого Україні озброєння в її операції в Курській області.

Речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац наголошував, що надана Німеччиною зброя стає власністю України від моменту передачі українській стороні. Вона може використовуватися так, як вважатиме за потрібне Київ.

Крім того, на кадрах з Курської області засвітилися колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва. Також там було застосовано німецький інженерний танк на базі танка Leopard 1.

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