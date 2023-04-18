Захисники України відбили за добу десятки атак супротивника, зазначили у Генштабі.

Тривають важкі бої за місто Бахмут Донецької області, наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника", - сказано в повідомленні. При цьому зазначають, що найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

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В Генштабі зазначають, що на Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, але успіху не мав.

В Генштабі зазначають, що на Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Вугледар, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

В повідомленні сказано, що зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Ситуація на фронті України - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 квітня, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю радіо NV сказав, що 31 березня провалилося чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного - саме цього дня Росія планувала вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

Буданов стверджує, що Росія перейшла "до стратегічної оборонної операції" і зараз ставить перед собою завдання - утримати захоплені території України, зірвавши українську наступальну операцію щодо їх звільнення.

При цьому він зазначив, що виключенням є два райони. За його словами, є спроба захопити Бахмут, але Бахмут вони захоплююють "згідно з їхніми заявами, з червня 2022 року".

Буданов також сказав, що ворог робить спроби "напівохоплення Авдіївки" з північного боку, там поряд знаходиться основний фронт Мар'їнки і відбувається спроба активних дій.

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