Українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар'їнки.

Сили оборони України за поточну добу відбили 45 атак російських загарбників, тривають бої за місто Бахмут.

"Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 45 атак противника", - йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

Як зазначили у Генштабі, протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Свеса, Бунякине, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка у Сумській області, а також - Ветеринарне, Нескучне, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча та Землянки на Харківщині.

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Крім того, на Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

Війна в Україні 16 квітня - ситуація на "найгарячіших" напрямках

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті наступна:

на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької областіі;

на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії; не припиняються бої за місто Бахмут; противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав; від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка та Північне Донецької області;

на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, але успіху не мав; ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення; зокрема - це Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Нетайлове Донецької області;

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки; водночас, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Водночас, на Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Веселе, Бургунка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області, а також міста Херсон.