Російські окупанти використовують цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.

Усі медичні заклади на тимчасово окупованих територіях України переповнені пораненими російськими загарбниками. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях", - наголошується у зведенні.

Зокрема, в населеному пункті Високе Запорізької області спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям.

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"Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - сказано у зведенні.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже понад 182 тис. російських окупантів. Водночас, за підрахунками ORYX, знищено не менш як 10 тисяч одиниць російської техніки, понад 2 тисячі вдалось "затрофеїти" ЗСУ.

Сьогодні бійці 40-ї окремої артбригадт імені Великого князя Вітовта показали яскраве відео, на якому зазнято, як знищувалися склади боєкомплектів російських загарбників та ворожа бойова машина піхоти.

Крім того, спецпризначенці ССО показали рідкісні кадри знищення ракетами HIMARS позиції автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

А 43-тя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила продемонструвала видовищні кадри відбиття однієї з рашистських атак окупантів - усе поле бою палало від артвогню.

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