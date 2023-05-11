У командуванні супротивника є очевидні збої, вважають аналітики.

РФ перекидає на Бахмутський напрямок різні виснажені угруповання своїх військ, крім того, є проблеми з контролем їх діяльністю.

Розгромлена під Бахмутом російська 72-а окрема мотострілецька бригада у вересні минулого року, за відомостями ЗМІ, зазнала втрат у Харківській області під час контрнаступу Збройних сил України, а у жовтні 2022-го її вцілілі елементи "пошарпали" у Миколаївській області, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Проблеми, пов'язані зі спеціальним перекиданням різних виснажених угруповань військ на Бахмутський напрямок, поряд з очевидними збоями в командуванні і контролі, ймовірно, заважають російським силам у цьому районі проводити надійні оборонні операції", - зазначили аналітики.

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В ISW 7 серпня минулого року повідомляли про початок формування 72-ї окремої мотострілецької бригади в російській Оренбурзькій області.

Ситуація на Бахмутському напрямку - що потрібно знати

Супротивник вже не один місяць намагається захопити Бахмут, проте отримує гідну відсіч від захисників України і зазнає величезних втрат.

Українські воїни 9 травня розмістили "прев'ю" наступу в напрямку Бахмута і повідомили, що 72-га ОМСБР супротивника втекла з-під міста.

Пізніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що на окремих ділянках фронту біля Бахмута росіяни відступили під натиском наших воїнів на дистанцію до двох кілометрів.

Колишній командир полку "Азов" Андрій Білецький говорив, що українські воїни унаслідок наступу майже повністю знищили кілька рот 72-ї ОМСБР.

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