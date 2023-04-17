Експерти прокоментували повернення на фронт генерала Теплинського.

Незважаючи на напруженість між Євгеном Пригожиним і Міноборони РФ, міністерство прагне до більш тісної співпраці з ПВК "Вагнер", щоб захопити Бахмут.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що про це може свідчити повернення командувача повітряно-десантними військами Михайла Теплинського на фронт. "В останні кілька тижнів російське військове командування стало більш тісно співпрацювати з "Вагнером", ймовірно, в спробі прискорити захоплення Бахмута", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, частини 106-ї дивізії ВДВ діють в районі Бахмута. А російські блогери повідомляють, що "вагнерівці " використовують на цьому напрямку танки Т-90, припускаючи, що російське керівництво виділило їм більш сучасні засоби.

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При цьому в ISW сумніваються, що Теплинському вдасться повернути ВДВ колишній статус "елітної сили" через величезні втрати.

Що відомо про Теплинського

Теплинський брав участь у конфлікті в "Придністров'ї", чеченських війнах і в Сирії. У червні 2022 року його призначили командувачем повітряно-десантними військами.

У січні 2023 в британській розвідці повідомили про звільнення Теплинського, назвавши це "симптомом тривалих розбіжностей у вищій ієрархії".

Вчора в Міноборони Великобританії заявили, що Теплинського повертають на фронт. За їхніми даними, він гратиме головну роль у командуванні російськими військами.

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