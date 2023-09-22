У українських сил " дуже комплексний план", каже президент.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити місто Бахмут на Донеччині та ще два ключових українських міста від російської окупації. Про це йшлося в його розмові з американськими журналістами, пишуть CNN та USA Today.

"Ми будемо деокупувати Бахмут", – сказав Зеленський. Президент також заявив, що вірить, що під час контрнаступу Україна може повернути ще два міста. "Думаю, що ми ще два міста деокупуємо. Я вам не скажу, які міста, вибачте. Тож у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", – додав глава держави.

Коментуючи те, як на розвиток подій на фронті впливатиме зміна погоди, Зеленський наголосив, що українські війська минулого року отримали досвід ведення бойових дій у таких самих умовах, і боротьба не припинятиметься взимку.

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"Ми не можемо зупинятися на зиму. Я відповідаю: ми зробимо все, щоб не зупинятися у важкі дні восени з поганою погодою та взимку", – заявив президент.

Ситуація на Бахмутському напрямку - це треба знати

Минулого тижня ЗСУ взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що в 8 км на південь від міста Бахмут. Цей тактичний успіх наблизив їх до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання у окупантів, наголошувала британська розвідка.

Тепер Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не має.

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