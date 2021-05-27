Сьогодні російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню.

Протягом минулої доби, 26 травня, бойовики на Донбасі дев'ять разів обстріляли українських військових

Бойових втрат серед українських військових внаслідок порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців немає, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 і 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.

"На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначили в ООС.

Також в штабі додали, що станом на 7 годину ранку сьогодні, 27 травня, російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксовано поблизу Пісків і Причепилівки.

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Автор: Олександр Топчій