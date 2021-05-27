Протягом минулої доби, 26 травня, бойовики на Донбасі дев'ять разів обстріляли українських військових
Бойових втрат серед українських військових внаслідок порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців немає, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил на сторінці в Facebook.
Ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 82 і 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також противник відкривав вогонь зі снайперської зброї.
"На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - зазначили в ООС.
Також в штабі додали, що станом на 7 годину ранку сьогодні, 27 травня, російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксовано поблизу Пісків і Причепилівки.
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