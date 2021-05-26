Поточної доби в районі ООС зафіксовано п'ять порушень ворогом режиму припинення вогню.

Унаслідок обстрілу в районі проведення операції Об'єднаних сил поранено українського військовослужбовця.

Як повідомляє прес-центр ООС у вечірньому зведенні, поточної доби в районі ООС зафіксовано п'ять порушень ворогом режиму припинення вогню.

Так, поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та з озброєння бойової машини піхоти.

Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Красногорівка та Павлопіль противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі снайперської зброї.

"Унаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого задовільний", - повідомляється у зведенні.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила представників ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі зафіксовано вісім обстрілів: бойовики гатили з гармат та мінометів

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Автор: Інна Андаліцька