Російські окупанти стріляли в українських військових з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Донбасі з початку доби окупанти 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"З початку доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається, неподалік селища Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Палополя – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли позицій Об’єднаних сил з великокаліберних кулеметів.

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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ українська сторона СЦКК повідомила представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Автор: Леся Лещенко