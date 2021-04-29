На Донбасі з початку доби окупанти 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
"З початку доби було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як зазначається, неподалік селища Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Палополя – з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська та Водяного ворог використав автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі селищ Піски та Верхньоторецьке противник здійснив обстріли позицій Об’єднаних сил з великокаліберних кулеметів.
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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань РФ українська сторона СЦКК повідомила представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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