Від початку цієї доби окупанти вже двічі порушили режим припинення вогню.

У п'ятницю, 8 жовтня, бойовики поранили на Донбасі українського військового.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я - середньої важкості. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - повідомляють українські військові.

Загалом станом на 7:00 зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Позиції українських воїнів біля Золотого-4 окупанти обстріляли, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Біля Троїцького - вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Читайте такожОкупанти на Донбасі приховано готуються до активізації обстрілів - розвідкаУпродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували "тишу", з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Південного вели вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ООС з мінометів калібру 82 мм. Біля Новозванівки - здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів. У бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Раніше стало відомо, що проросійські бойовики попередили жителів окремих районів Луганської області про блекаут. На два дні людей позбавлять світла та зв'язку.

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Автор: Катерина Комолова