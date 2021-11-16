Бойовики випустили 13 мін калібру 82 мм

Бойовики з мінометів обстріляли Мар'їнку Донецької області. В результаті зруйнований житловий будинок та прилегла до нього територія.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Окупанти били по населеному пункту з 07:50 до 08:20. Всього бойовики випустили 13 мін калібру 82 мм. В результаті обстрілу зруйнований житловий будинок й прилегла територія.

"Відстань зони влучень від фактичної лінії розмежування сторін становить близько 600 метрів, що свідчить про умисний обстріл збройними формуваннями РФ житлової забудови", - йдеться в повідомленні.

При цьому українські військові вказали, що бойовики стали частіше вести вогонь по населених пунктах на Донбасі.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Донбасі внаслідок обстрілів російських окупаційних сил поранений військовослужбовець Збройних сил України.

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, в районі Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 мм, а біля Новозванівки - з артилерії калібру 122 мм.

Автор: Анастасія Горбачова