По населеному пункту було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено п’ять приватних будинків.

У середу, 27 жовтня, бойовики обстріляли житлові райони населеного пункту Трьохізбенка, що на Луганщині.

Про це повідомляє Щастинська міська територіальна громада у Facebook.

О 16:20 окупанти застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру. По населеному пункту Трьохізбенка було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено п’ять приватних будинків.

Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі які, було ліквідовані підрозділом ДСНС. Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи.

Жертв серед мирного населення немає.

Зазначається, що це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Трьохізбенки з боку російсько-окупаційних військ за останні місяці.

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Нагадаємо, 27 жовтня поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, а також за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої.

Внаслідок чого один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

На збройні провокації окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Автор: Денис Прядко