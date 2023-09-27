Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання.

Колишні бойовики з ПВК "Вагнера" з'явилися під Бахмутом, щоб закрити дірки в обороні окупаційної армії РФ

"Щодо "повернення ПВК "Вагнера" на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК "Вагнера" більше не існує", - наголосив у Telegram радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, ПВК закінчилася разом із ліквідацією її засновника Євгена Пригожина та командира Дмитра Уткіна, а також рейдерством структури міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Останні зачистили керівний склад "Вагнера".

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"Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів Росії - або підписали контракт з МО РФ і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку", - додав Подоляк.

Він пояснив, що "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення. Це потрібно, щоб ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українськими військами та знищення основних боєздатних формувань РФ на цьому напрямку.

"Вагнерівці" у Бахмуті

Як раніше повідомляв УНІАН, аналітики ISW ще минулого тижня прогнозували, що розрізнені контингенти ПВК "Вагнера", ймовірно, повернуться на фронт, щоб воювати проти України у лавах російської окупаційної армії.

Сьогодні, 27 вересня, начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що найманці "Вагнера" повернулися на території Східного угруповання військ.

Йдеться про залишки цього формування - близько 500 осіб, яке російське командування планує залучити у збройному конфлікті зі сторони РФ. Значної загрози, такої, як раніше, вони нести не будуть.

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