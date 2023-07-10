За його словами, спецпризначенці Кадирова фахово вправляються тільки у спортивних залах.

Українські військові поки не бачили біля Бахмута окупантів із "Ахмату".

Про це заявив командир батальйону "Свобода" Петро Кузик в ефірі Радіо Свобода, коментуючи заяви глави російського регіону Чечня Рамзана Кадирова про передислокацію бійців спецназу "Ахмат" на околиці Бахмута, зокрема в Кліщіївку.

"Вони не є чимось серйозним, оскільки це, по суті, добре озброєна особиста поліція Кадирова, яка, можливо, гарно справляється у спортивному залі, гарно екіпірована, але у них немає серйозних спеціалістів. Можливо, це новосформовані підрозділи, проте, як показує практика, вони не вміють працювати разом комплексно з артилерією, з серйозним системним підходом", – розповів Кузик.

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Чеченці були у Бахмуті ще взимку, а також їх бачили в Рубіжному та Сєвєродонецьку в Луганській області, а також поблизу Горлівки в Донецькій області.

"Щодо тих, кого ми зустрічали, це була яскрава картинка, яка у справжньому бою нічим не здивувала, а навпаки розчарувала. Були випадки, коли ми менш підготовлену піхоту, новобранців, ставили на дальні фланги, а по напрямку удару ставили більш досвідчених. Так якимись обхідними шляхами ці підрозділи "Ахмат" виходили на цих новобранців, то ці новобранці у бою розбирали їх на запчастини. Я сам був здивований", – додає Кузик.

Бої за Бахмут

Для українців є гарні новини з Бахмутського напрямку фронту: там росіяни "місцями опиняються в пастках" через власні недолугі дії, тоді як ЗСУ продовжують просуватися вперед.

Вранці 10 червня Генштаб ЗСУ уточнив, що за підсумками минулого тижня армія України просунулася на 4 квадратних кілометри в районі Бахмутського фронту. Загальні просування Сил оборони складають 24 кв. км.

Згодом Олександр Сирський показав, як наша армія загнала росіян у Бахмуті в чергову пастку. Натомість в Міноборони заявили, що українські воїни взяли під вогневий контроль усі входи, виходи та переміщення російських окупантів у Бахмуті Донецької області.

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