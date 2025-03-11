Раніше про застосування цього безпілотника повідомляв "Азов". Ця "пташка" стійка до російських РЕБів.

Після восьми місяців запеклих міських боїв, що супроводжувалися руйнуванням багатоповерхівок, на початку лютого російські війська оголосили про повний контроль над Торецьком. Втім, ситуація змінилася. Українські війська застосували на цьому напрямку новий безпілотник, пише Forbes.

Через місяць ситуація змінилася — російські війська змушені були відступити. Українські сили, зокрема 12-та бригада "Азов" та інші військові формування вибили 2-гу загальновійськову армію Росії з більшої частини Торецька. Це шахтарське місто до війни мало близько 30 000 мешканців.

Згідно з даними Українського центру оборонних стратегій, українські війська наступають на вулиці Дружби в центрі міста, а також на вулиці Будівельників, що розташована південніше.

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Зміна ситуації у Торецьку пояснюється двома головними чинниками: виснаженням російських військ та перевагою українських безпілотників. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 500 000 військових і 15 000 одиниць техніки. Це суттєво вплинуло на боєздатність її армії. "Є всі ознаки виснаження Росії", - зазначив очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Українські сили також зазнали значних втрат — близько 300 000 військових. Проте на більшості ділянок фронту, що простягається через південь і схід України до Курської області в Росії, вони мають стратегічну перевагу завдяки безпілотникам.

За кількома винятками, українські дрони перевершують російські за якістю та стійкістю до радіоелектронної боротьби. Зокрема, у Торецьку 12-та бригада "Азов" почала застосовувати новітній безпілотник Seth. Він патрулює повітряний простір над полем бою, розпізнаючи характерні силуети ворожої техніки. Завдяки гвинтовому приводу Seth може автономно повертатися та завдавати удару боєголовкою вагою приблизно 4,5 кг.

Цей дрон, найімовірніше, має функцію передавання відео операторам, але його головна особливість — автономність. Він використовує багатоканальний GPS-приймач, стійкий до перешкод, що значно ускладнює його знищення.

Зіткнувшись із загрозою українських дронів, російські війська в Торецьку почали пересуватися на мотоциклах, намагаючись уникати використання повільніших танків.

Подібна ситуація спостерігається й у Покровську, де поєднання безперервних атак українських безпілотників та виснаження змушує росіян відступати. Проте війна має двосторонній ефект: у Курській області самі українські війська стикаються з нестачею постачання, зазнають атак високотехнологічних безпілотників та вимушені відходити.

Росія готується до нового наступу - що повідомлялося

Нагадаємо, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявляв, що Росія готується до весняно-літнього наступу:

"Ми повинні розуміти, що ворог зараз закладає основи наступного весняно-літнього наступу на території нашої країни. Сподіватися на те, що Путін готовий поступитися своїми амбіціями, мабуть, не варто. Абсолютно чітка артикуляція всіх керівників Кремля не залишає жодних сумнівів".

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