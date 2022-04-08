Українських військовослужбовців навчать керувати ними.

Великобританія направить в Україну захисні бронемашини "Mastiff".

Про це Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес повідомив у коментарі телеканалу Sky News.

"Ми відправимо бронетехніку, захисні бронемашини, такі як "Mastiff", щоб переконатися, що в України є така підтримка", - сказав Уоллес.

"Mastiff" - це британський варіант американської броньованої шестиколісної патрульної машини Cougar 6x6. Вона може бути озброєна 7,62-мм кулеметом, 12,7-мм великокаліберним кулеметом або 40-мм гранатометом.

Сучасна спеціалізована бронемашина розганяється до 90 км/год, оснащена радіостанціями Bowman і електронним засобами протидії.

Британські війська повинні будуть навчити українських військовослужбовців користуватися бронемашинами в одній із сусідніх країн.

Раніше повідомлялося, що Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300

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