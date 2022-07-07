За даними розвідки, Кремль намагається економічно підтримати своє вторгнення.

Керівництво Кремля намагається підтримати повномасштабну війну проти України економічними заходами. Зокрема, влада намагається розконсервувати мобілізаційні кошти в економіці без оголошення мобілізації

Про це повідомила прес-служба розвідки Великої Британії в Twitter.

"5 липня в нелегітимній Держдумі пройшов перше читання закон про "спеціальні економічні заходи", який, ймовірно, буде ухвалений і дасть повноваження Кремлю контролювати трудові відносини, відновлювати мобілізаційні кошти і вивільняти активи з державних резервів", – наголошується у твіті.

У розвідці Британії вважають, що закон є спробою Кремля впровадити економічні заходи для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну без формального оголошення загальної мобілізації, яка залишається "політично чутливим кроком".

"Закон також дозволяє Росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні, і її невдачі в придушенні української армії, над якою була чисельна перевага в людях і озброєннях", — наголошується у звіті розвідки.

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни придумали мерзенний спосіб мобілізації в окупованих містах.