Ймовірно, ворог готується до затяжної війни.

За минулу добу, 6 липня, вперше не було заяв РФ про захоплення нових територій України, що свідчить про оперативну паузу з боку агресора.

До такого висновку прийшли аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що раніше російське Міноборони щодня заявляло про окупацію нових українських земель.

"Проте російські сили як і раніше вели обмежені й безуспішні наземні атаки в усіх напрямках 6 липня. Такі спроби узгоджуються з російською оперативною паузою, яка не передбачає і не вимагає повного припинення активних бойових дій. В даному випадку це означає, що російські війська, швидше за все, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, оскільки вони спробують створити умови для більш масштабних наступальних операцій і відновити бойову міць, необхідну для здійснення цих більш масштабних починань", - йдеться в повідомленні.

В ISW також вказали на те, що Кремль, ймовірно, готує російську економіку до затяжної війни в Україні. Про це свідчать ухвалені Держдумою закони про регулювання трудових відносин. Один з них дозволить чиновникам відкликати працівників з особистих відпусток, переносити відгули без їх згоди і вимагати, щоб працівники працювали у вихідні, святкові дні та в нічний час.

"Ці заходи дозволяють Кремлю отримати набагато більш прямий контроль над більшістю аспектів російської економіки, включаючи призупинення прав і заходів захисту, якими зазвичай користуються деякі працівники. Закон все ще повинен бути відправлений до Ради Федерації, перш ніж він дійде до президента Росії Володимира Путіна і буде офіційно опублікований, але Кремль, ймовірно, прагне використовувати закон, щоб використовувати домашню робочу силу для максимізації економічного виробництва і підготовки до затяжних операцій в Україні", - відзначили аналітики.

Напередодні радник голови ОП Олексій Арестович спрогнозував, що війна закінчиться за 2,5 роки.