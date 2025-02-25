За його словами, один із факторів - достатня віддаленість таких об'єктів.

Є певні фактори, через які Україні складно знищити заводи з виробництва "шахедів" у Російській Федерації. Про це заявив очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

"Відповідь очевидна. Перше - достатня віддаленість таких об'єктів. Другий фактор - прикриття таких обʼєктів потужними засобами РЕБ і ППО, а також необхідність пройти "першу лінію оборони", яка вздовж нашого фронту", - сказав він.

Третій фактор, як зауважив Буданов, - велика площа цих обʼєктів.

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"Це площівні об'єкти. Їхні лінійні розміри - у кілометрах, а дрон несе досить обмежений заряд, тобто дрон - призначений для ураження точкових об'єктів. А нам потрібно нищити площівні. Для цього потрібні ракети, а наші ракети на такі дальності поки не літають", - зазначив очільник ГУР.

Також Буданов розповів, що росіяни виготовляють велику кількість "шахедів", однак точну цифру очільник ГУР озвучувати не може.

Виробництво ударних дронів у РФ

Як повідомляв УНІАН, за даними ГУР, Росія налагоджує виробництво аналога реактивного Shahed-238 - Гєрань-3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

Також встановлено, що виготовлені на заводі у місту Єлабуґа БПЛА "Гєрбєра", які раніше виконували імітаційну функцію, ворог почав споряджати бойовими частинами ОФБЧ-2,5 виробництва підприємства "Базальт" та інженерними боєприпасами КЗ-6. Для приведення бойової частини в дію використовується підривник, підключений до польотного контролера через твердотільне реле RUICHI SSR-10DD.

Крім того, з початку 2025 року зафіксовано низку суттєвих змін у будові Shahed-136 ("Гєрань-2", "Гарпія"). Новий вид бойової частини вагою 90 кг; польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея перенесені з носової частини у хвостову; в конструкцію БПЛА встановлено додатковий баласт.

Водночас, як зазначили у розвідці, на завадозахищеній 8-канальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено наліпку з маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts", а також номером, що вказує на виробництво торік.

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