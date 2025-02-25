Окремо в РФ ще додатково на війну витрачаються кошти з фондів.

41% основного бюджету Росії призначені на витрати для війни проти України. Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав під час виступу у Києві, про що свідчить відео від телеканалу "Новини.Live".

"Зараз навіть офіційно 41% основного бюджету Російської Федерації... чому кажу основний - тому що є ще фонди. Цей бюджет - це бюджет війни. Це бюджет міністерства оборони Російської Федерації. Це страшні цифри насправді", - наголосив Буданов.

За його словами, на сьогодні точно вже в військах РФ знаходиться 120 самохідних артилерійських установок калібру 170-мм, що є далекобійною артилерією.

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Начальник ГУР зазначив, що 49% артилерійських боєприпасів калібрів 122 та 152-мм, а також реактивних снарядів до реактивної системи залпового вогню калібру 122-мм постачаються з Північної Кореї.

Витрати РФ на оборону - подробиці

За даними видання Financial Times, російські витрати на оборону в минулому році зросли на 42% у реальному вираженні, досягнувши 13,1 трлн рублів. Це приблизно 462 млрд доларів, якщо враховувати паритет купівельної спроможності. Для порівняння, європейські оборонні бюджети, включаючи Велику Британію та країни-члени Євросоюзу, минулого року зросли майже на 12%, до 457 млрд доларів.

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