Нагін був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, Донбасі, Сирії та Лівії.

20 вересня у Донецькій області біля Бахмута було вбито 41-річного командира штурмового загону ПВК "Вагнер" Олексія Нагіна з псевдо "Терек".

Про це інформує InformNapalm.

Нагін був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, Донбасі, Сирії та Лівії. Нагороджений трьома орденами мужності, а також удостоєний звання героя Росії, "ДНР" та "ЛНР".

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Нагін у "співавторстві" зі творцем "Вагнера" Євгеном ​​Пригожиним зняв фільм "Солнцепёк" про події на Донбасі у 2014 році, а також працював над новою стрічкою про "ПВК - Найкращі у пеклі".

Раніше воїни ЗСУ ліквідували офіцера ФСБ з псевдо "Терміт".

Війна в Україні: останні новини

Станом на 29 вересня захисники України знищили понад 58 000 окупантів.

В районі Токмака Запорізької області Сили оборони України знищили три зенітних ракетних комплекси С-300 російських окупантів.

29 вересня також відбувся черговий обмін полоненими, в ході якого Україна повернула чотирьох морпіхів та двох цивільних.

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