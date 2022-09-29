20 вересня у Донецькій області біля Бахмута було вбито 41-річного командира штурмового загону ПВК "Вагнер" Олексія Нагіна з псевдо "Терек".
Про це інформує InformNapalm.
Нагін був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, Донбасі, Сирії та Лівії. Нагороджений трьома орденами мужності, а також удостоєний звання героя Росії, "ДНР" та "ЛНР".
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Нагін у "співавторстві" зі творцем "Вагнера" Євгеном Пригожиним зняв фільм "Солнцепёк" про події на Донбасі у 2014 році, а також працював над новою стрічкою про "ПВК - Найкращі у пеклі".
Раніше воїни ЗСУ ліквідували офіцера ФСБ з псевдо "Терміт".
Війна в Україні: останні новини
- Станом на 29 вересня захисники України знищили понад 58 000 окупантів.
- В районі Токмака Запорізької області Сили оборони України знищили три зенітних ракетних комплекси С-300 російських окупантів.
- 29 вересня також відбувся черговий обмін полоненими, в ході якого Україна повернула чотирьох морпіхів та двох цивільних.