Нагін потрапив на концерт до Кобзона / фото з соцмереж

20 вересня у Донецькій області біля Бахмута було вбито 41-річного командира штурмового загону ПВК "Вагнер" Олексія Нагіна з псевдо "Терек".

Про це інформує InformNapalm.

Нагін був "ветераном" бойових дій у Чечні, Грузії, Донбасі, Сирії та Лівії. Нагороджений трьома орденами мужності, а також удостоєний звання героя Росії, "ДНР" та "ЛНР".

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Нагін у "співавторстві" зі творцем "Вагнера" Євгеном ​​Пригожиним зняв фільм "Солнцепёк" про події на Донбасі у 2014 році, а також працював над новою стрічкою про "ПВК - Найкращі у пеклі".

Раніше воїни ЗСУ ліквідували офіцера ФСБ з псевдо "Терміт".

Олексій Нагін / фото з соцмереж

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