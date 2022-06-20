На Росії кажуть, що за час проходження служби він неодноразово отримував похвалу від вищого керівництва.

На війні в Україні ліквідували співробітника Федеральної служби безпеки Росії капітана Іллю Цупріка. Офіцер із позивним "Терміт" був старшим оперуповноваженим 2-го відділу управління "А" центру спецпризначення ФСБ.

Таку новину оприлюднив у Twitter воїн ЗСУ Анатолій Штефан. Інформацію підтвердили також російські пропагандистські телеграм-канали.

Відомо, що російського працівника спецслужб "Терміта" було вбито 17 червня "під час виконання бойового обов'язку". На Росії кажуть, що за час проходження служби він неодноразово отримував похвалу від вищого керівництва.

"Був людиною честі та слова… Мав другий розряд із альпінізму, займався лижним спортом і парашутною підготовкою", – такий некролог зробили пропагандисти загиблому Цупріку.

Цікаво, що у російських Telegram-каналах пишуть, що захисники України знищили загалом групу елітних спецпризначенців російської ФСБ. І "Терміт" – один із тих, про кого було "дозволено" поширити інформацію в мережі.

Нагадаємо, що нещодавно захисники України ліквідували двох генералів РФ у Херсонській області.

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