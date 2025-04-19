Наші військові зберігають позиції на території Курської області.

Сили оборони України розширили зону контролю на території Бєлгородської області РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що сьогодні доповідав Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Білгородської області наші військові просунулись і збільшили нашу зону контролю", - написав Зеленський.

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Українська операція у прикордонні РФ

Як повідомляв УНІАН, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко зазначав, що у Бєлгородській області РФ знаходиться основний "хаб" росіян - важливі командні пункти, які відповідають за наступи на Харківщину та Сумщину, тому стримування там противника дуже важливе.

За його словами, ЗСУ сковують росіян у прикордонній зоні Бєлгородській області.

Тимочко зазначив, що бойові дії, хай і у прикордонній зоні, на межах 3-5 км, але відбуваються на їхній території. За його словами, це важливо, тому що означає, що росіяни не змогли своєчасно вибудувати вздовж самих кордонів оборону.

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