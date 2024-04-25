Поки українські війська в Часому Ярі чекають на зброю, бомби знищують будь-яке укриття, а безпілотники з вибухівкою вражають все, що рухається.

Українські війська, які значно поступаються російським за чисельністю і озброєнням, намагаються утримати Часів Яр достатньо довго, щоб дочекатися свіжої зброї зі США. Розташований на пагорбі над Бахмутом, Часів Яр є цінним стратегічним призом, пише The Wall Street Journal. Якщо Україна втратить місто, то ворог отримає вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою.

Але ситуація навколо Часового Яру для українських військ виснажлива.

"На кожен артилерійський снаряд, випущений Україною, Росія випускає 10, і солдати кажуть, що співвідношення стає дедалі гіршим. На лінії фронту, яка пролягає полями і селами на схід від Часів Яру, росіяни несуть важкі втрати, але неухильно просуваються вперед. Усередині міста Москва знищує будівлі, в яких могли б сховатися українці, використовуючи ту саму стратегію, яку Росія застосувала в Бахмуті, за винятком того, що планерні бомби дозволяють їм робити це набагато швидше в Часовому Ярі", - пише видання.

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Українські командири кажуть, що вони все ще можуть стримувати росіян і зброя від США дасть Україні більше шансів утримати свою територію. Водночас ЗСУ стикаються з іншими проблемами, які американська допомога не може вирішити.

Українські війська виснажені після місяців безперервних боїв, і Києву не вистачає людей, яких можна було б відправити на їхнє місце. Як наслідок, перебування на бойових позиціях, яке має тривати п'ять днів, може тривати 10 або 15 днів.

"За цей час у солдатів іноді закінчуються їжа, вода та медикаменти. Бойові безпілотники полюють на транспортні засоби, що перевозять матеріальну частину і свіже поповнення на передову. Солдати з виліковними пораненнями помирають, чекаючи на евакуацію днями, бо ніхто не може до них дістатися", - пише NYT.

"Навіть наші командири знаходяться на позиціях разом з нами, тому що у нас не вистачає людей", - каже один із бійців.

Крім того, небо над містом наповнене російськими безпілотниками. Військові машини, що працюють навколо Часів Яру, обладнані засобами РЕБ. Незважаючи на це, машини зупиняються за кілька кілометрів від лінії фронту, щоб висадити солдатів, які пробираються туди пішки, несучи провізію на спині, пише WSJ.

"Українці мають власну армію безпілотників, що так само ускладнило для росіян поповнення запасів і евакуацію поранених. Але Україні бракує артилерії, яка може завдати набагато більшої шкоди, ніж дрони. Один 50-річний водій евакуації з позивним "Чижик" розповів, що коли він їде на передову, щоб забрати поранених, він по рації запитує артилерійське прикриття. Часто, за його словами, відповідь - "ні". "Вони кажуть: "Вибачте, у нас мало снарядів", - пише видання.

Водночас українські військові, командири і штурмовики кажуть, що багато з цих проблем будуть вирішені після поповнення запасів артилерійських боєприпасів. За їхніми словами, за умови більшого артилерійського прикриття вони також зазнаватимуть менших втрат, що допоможе зменшити дефіцит живої сили.

Ситуація у Часовому Ярі - що відомо

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня.

Водночас військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи шанси військ РФ захопити Часів Яр за два-три тижні, зазначив, що навіть якщо ворогу вдасться напівоточити Часів Яр, це не означатиме, що вони зможуть захопити місто.

Речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин зазначав, що ситуація навколо міста наразі складна, але російської армії Часовому Яру немає.

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