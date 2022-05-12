Чехія може відправити в Україну більше радянських танків, якщо Німеччина передасть сучасні моделі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра оборони Чехії Яну Чернохову.
Зокрема, Чехія зможе передати Україні більше танків радянського виробництва у тому випадку, якщо Німеччина відправить у Чехію танки Leopard.
Як очікує Чернохова, Німеччина може відправити у Чехію не найбільш сучасну версію танків Leopard.
"Я думаю, що ми на правильному, вірному шляху. Це стосується отримання танків Leopard", - наголосила вона.
Чехія вже відправляла в Україну кілька немодернізованих танків після 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну.
Також Чехія відправила в Україну важку техніку з армійських складів і приватних збройних компаній, у тому числі артилерію, бойові машини піхоти, засоби протиповітряної оборони і реактивні системи залпового вогню.
Після цього Росія направила їй ноту з попередженням, що та не може постачати зброю радянського виробництва без її згоди.