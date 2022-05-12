Зараз вони ведуть перемовини з Німеччиною щодо отримання танків Leopard.

Чехія може відправити в Україну більше радянських танків, якщо Німеччина передасть сучасні моделі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра оборони Чехії Яну Чернохову.

Зокрема, Чехія зможе передати Україні більше танків радянського виробництва у тому випадку, якщо Німеччина відправить у Чехію танки Leopard.

Як очікує Чернохова, Німеччина може відправити у Чехію не найбільш сучасну версію танків Leopard.

"Я думаю, що ми на правильному, вірному шляху. Це стосується отримання танків Leopard", - наголосила вона.

Чехія вже відправляла в Україну кілька немодернізованих танків після 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну.

Також Чехія відправила в Україну важку техніку з армійських складів і приватних збройних компаній, у тому числі артилерію, бойові машини піхоти, засоби протиповітряної оборони і реактивні системи залпового вогню.

Після цього Росія направила їй ноту з попередженням, що та не може постачати зброю радянського виробництва без її згоди.

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