У Чехії вирішили не відповідати на цю заяву.

Росія направила Чехії ноту з попередженням, що та не може постачати зброю радянського виробництва Україні без її згоди.

Про це повідомляє České noviny.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна ніяк не реагуватиме на цю ноту.

Він назвав вимогу Росії черговою нахабною спробою відрадити країни Заходу від допомоги Україні.

"У МЗС надійшла нота про те, що нам нібито не дозволено поставляти зброю радянського виробництва в треті країни без дозволу Росії. Росія взагалі намагається відбити бажання у західних країн допомагати Україні погрозами, шантажем і поширенням дезінформації", - сказав Ліпавський.

Нагадаємо, що раніше Чехія передала в Україну танки, системи залпового вогню, гаубиці і бойові машини піхоти.

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