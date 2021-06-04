Бійцям добровольчого батальйону «Айдар», які брали участь в Антитерористичній операції на сході України у 2014 році, вручили посвідчення учасника бойових дій.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Зазначається, що упродовж семи років добровольці безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях.
«Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну», – сказав голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президенті Сергій Куніцин.
Читайте такожНагородами від МВС відзначили 77 добробатівців, які несуть службу в районі ООС
Вас також можуть зацікавити новини:
- Зеленський відзначив нагородами добровольців, більшість – посмертно
- Експерти назвали недоліки президентського законопроекту про основи нацспротиву (відео)
- Окупанти на Донбасі зранку з мінометів обстріляли українські позиції біля Пісків
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram