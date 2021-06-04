Упродовж семи років вони зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях.

Бійцям добровольчого батальйону «Айдар», які брали участь в Антитерористичній операції на сході України у 2014 році, вручили посвідчення учасника бойових дій.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що упродовж семи років добровольці безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях.

«Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну», – сказав голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при президенті Сергій Куніцин.

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Автор: Денис Прядко