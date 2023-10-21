Данілов відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва Пекіна.

Україна не погодиться на будь-які перемовини з країною-агресором, допоки Росія не виведе війська зі всієї української території. Навіть за посередництва Пекіна угода про припинення вогню не є можливою. Про це в інтерв’ю японському виданню Kyodo News заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, переговори про припинення вогню з Росією не розглядаються, оскільки Москва відмовляється повернути окуповані нею території України. "Жодних переговорів, доки Росія продовжує окупацію [української] території, зокрема, Криму", - сказав Данілов.

Коментуючи зміцнення зв’язків між Росією та Китаєм, Данілов зауважив, що Москва "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран". Він додав, що Москва у своїх спробах зблизитися з Пекіном для отримання дипломатичної та економічної підтримки стала "підпорядкованою Китаю". Він відкинув ймовірність припинення вогню за посередництва Пекіна.

Відео дня

Зближення Москви та Пекіна - це треба знати

17 жовтня президент Російської Федерації Володимир Путін 17 жовтня попрямував до Пекіна, де тривав форум, присвячений ініціативі КНР з глобального розвитку інфраструктури "Один пояс, один шлях". Цей візит став другою поїздкою Путіна за кордон за останні 8 місяців – з моменту видачі Міжнародним кримінальним судом в Гаазі ордера на його арешт у зв’язку з причетністю до викрадення дітей в Україні.

Китайський лідер Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін провели тригодинну зустріч та домовилися тісно координувати свою зовнішню політику в "поточних складних умовах" і поглиблювати двосторонню співпрацю.

Водночас США розкрили подробиці щодо військової співпраці РФ та КНР. у Пентагоні заявили, що у період з березня 2022-го по 2023 рік китайські фірми експортували до Росії дрони і їхні компоненти на суму понад 12 мільйонів доларів. Крім того, Китай масово продавав РФ стрілецьку зброю і товари подвійного призначення.

Вас також можуть зацікавити новини: