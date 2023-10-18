Лідери домовилися тісно координувати свою зовнішню політику в "поточних складних умовах".

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях форуму в Пекіні, присвяченого китайській ініціативі з глобального розвитку інфраструктури "Один пояс, один шлях".

Цей візит до Китаю став другою поїздкою Путіна за кордон після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. В Пекіні до Путіна ставилися як до почесного гостя, активно висвітлюючи його тригодинну двосторонню зустріч з Сі.

І Сі, і Путін, у своїх заявах приділяли увагу передусім поглибленню співпраці між двома країнами, однак йшлося і про війну в Україні, зауважують The New York Times, Bloomberg та Politico.

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Двостороння співпраця Китаю та Росії

Цзіньпін відзначив свою "міцну особисту дружбу" з Путіним. "Політична взаємна довіра неухильно поглиблюється", – зазначав китайський лідер.

Путін так само стверджував, що Москва та Пекін "впевнено рухаються в двосторонньому плані". Він наголошував, що Москві та Пекіну необхідно більш тісно координувати свою зовнішню політику, зважаючи на "поточні складні умови", маючи на увазі безпекову ситуацію в Ізраїлі та Косово, на Кавказі та в Африці.

Водночас, зауважують ЗМІ, Путін намагався продемонструвати свою геополітичну автономію від Китаю. Він окреслив грандіозні інфраструктурні плани Росії в регіоні та закликав інвестувати в них, але не заявляв про плани приєднатися до наявних проектів Китаю.

Російський диктатор також заявив, що до кінця року річна торгівля між двома країнами перевищить 200 мільярдів доларів. Крім цього, у розмові з пресою Путін стверджував, що Росія і Китай збираються підписати план співпраці. Однак поки про жодні нові економічні угоди між РФ та Китаєм оголошено не було.

Війна в Україні та на Близькому Сході - що казали Сі та Путін

Обидва лідери передусім уникали згадок про поточні конфлікти в різних регіонах світу, включно з війною Росії проти України і нападом ХАМАС на ізраїльську територію. Однак Путін стверджував, що обговорював з Сі і Україну, і Близький Схід. Також він зауважив, що з трьох годин зустрічі від 60 до 90 хвилин було витрачено на обговорення "конфіденційних тем", та охарактеризував цю розмову з Сі як "продуктивну і змістовну".

Після зустрічі Путін публічно звинувачував США в загостренні війни кривавої війни, яку Росія розв'язала в Україні, та обурювався через постачання далекобійних ракет ATACMS.

Візит Путіна до Китаю

Президент Російської Федерації Володимир Путін 17 жовтня прибув до Пекіна. Це другий його закордонний візит з моменту видачі Міжнародним кримінальним судом в Гаазі в березні ордера на його арешт. Перший закордонний візит за ці місяці Путін мав раніше в жовтні. Він прибув до Киргизстану, де провів переговори з киргизьким лідером Садиром Жапаровим.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляли, що поїздка Путіна до Китаю несе певні ризики для України.

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