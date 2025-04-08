За словами Федієнка, Генштаб ЗСУ "виступає проти" запропонованих законодавчих змін.

Розроблений Міністерством оборони України законопроєкт про демобілізацію передбачає дві пропозиції. Про це в етері Radio NV сказав Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо законопроєкту про демобілізацію, розробленого Міністерством оборони України, він розповів, що запропоновані зміни передбачають ротацію, яка стосується військовослужбовців, які понад 90 діб брали безпосередню участь в бойових діях в районі ведення бойових дій.

"І це є підстава для того, щоб командир безпосередньо ініціював відповідні пропозиції щодо ротації такого військовослужбовця", - сказав Федієнко.

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Друга пропозиція, додав депутат, стосується звільнення за умови, якщо військовослужбовець перебуває в зоні введення бойових дій протягом 36 місяців, з яких 18 місяців - це безпосередньо несення бойового чергування. Він зазначив:

"Я кажу за сукупністю… Це не постійні 18 місяців. Це, наприклад, звісно, там можуть бути якісь розриви: і відпустки, і ті ж самі ротації. Але, якщо набирається у нього чисельно 18 місяців безпосередньо несення бойового чергування безпосередньо на лінії бойового зіткнення, то вже після цього у відповідного військовослужбовця повинне настати право щодо демобілізації".

Водночас, зауважив парламентар, Генеральний штаб Збройних сил України "виступає проти цих законодавчих змін".

На запитання, якою тут є позиція Комітету ВР з нацбезпеки та його особисто, Федієнко сказав, що розуміє, що насамперед вони "повинні користуватися здоровим глуздом та безпековими питаннями".

"Як людина, яка достатньо часто буває в зоні ведення бойових дій, спілкуючись як з керівними посадами, - це комбати, комбриги, так і звичайними хлопцями, рядовими, я зрозумію, що якщо ми зараз одномоментно будемо намагатися робити демобілізацію… Навіть і ротацію - достатньо критично. З урахуванням тієї чисельності, яка знаходиться в зоні ведення бойових дій, - тоді буде практично неможливо, я думаю, стабілізувати взагалі фронт, який розсипеться", - зауважив він.

Депутат зазначив, що Міноборони розробило цей законопроект на вимогу парламенту.

"Комітет в цьому питанні буде притримуватися позиції, все ж таки, безпеки, яка виходить з керівного складу Генерального штабу", - сказав Федієнко.

Законопроєкт про демобілізацію - що відомо

Як повідомлялося, раніше в публікації "Української правди" з посиланням на співрозмовників у парламенті зазначалося, що якби Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення зі служби та ротацію, то одномоментно демобілізувати треба було б 108 тис. військових, серед яких 14 тис. офіцерів.

Зауважується, що законопроєкт про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану вже готовий, утім Генштаб ЗСУ документ не підтримав, тож урядовці не зареєстрували його в парламенті.

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