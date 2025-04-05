Такі фахівці будуть допомагати військовим у вирішенні різних питань.

У військових частинах, батальйонах та шпиталях почали запроваджувати посади офіцерів, сержантів та солдатів соціального супроводу. Про це заявив заступник очільника Міністерства оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтерв'ю пресцентру відомства.

За його словами, такі фахівці будуть допомагати військовим у різних питаннях, а також їхнім родичам та командирам.

"Ми зараз запускаємо нову програму навчання цієї категорії військовослужбовців, щоб вони могли коректно і чітко доносити інформацію до членів родин наших військовослужбовців, щоб вони могли працювати з нашими пораненими, а також працювати з військовими, у яких виникає дуже багато питань", - зазначив Мельник.

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Посадовець додав, що навчальна програма містить у собі військове право та роботу з військовополоненими.

"Також мною було поставлено завдання Генеральному штабу, для того, щоб розробили критерії, щоби могли комплектувати ці посади цивільними особами, які можуть мати бажання призватися через рекрутинговий центр на військову службу і займати ці посади", - підкреслив бригадний генерал юстиції.

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Раніше член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Міноборони розробило альтернативу демобілізації. За його словами, ця альтернатива полягає у тому, що після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок впродовж декількох місяців.

Також Міноборони повідомляло, що компанії зі США можуть працювати в Україні для модернізації засобів ППО. Таке рішення дозволить швидше почати використовувати оновлену зброю.

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