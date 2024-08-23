Для повернення Курської області Росії буде потрібно 40-50 тисяч військовослужбовців, для цього можуть використовувати призовників.

Росія продовжує наступ на сході України і не збирається відводити значні сили з цього напрямку для захисту Курської області, при тому що українські сили оборони продовжують захоплювати дедалі більше російських територій під час свого вторгнення. Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерело, близьке до російської влади.

"Російське військове командування вирішило не перекидати значні сили з лінії фронту в східному Донбасі, щоб допомогти відбити український наступ у Курській області", - заявило джерело.

При цьому ні прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, ні Міністерство оборони Росії не відповіли на запит Bloomberg із проханням прокоментувати це твердження.

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На думку незалежного військового аналітика Яна Матвєєва, для повернення захоплених Україною районів Курської області знадобиться 40-50 тисяч військовослужбовців.

Як пише Bloomberg, за словами людини, близької до Кремля, у цих операціях можуть бути задіяні призовники. Хоча російська влада обіцяла не відправляти призовників воювати в Україну, розгортання в Курську не буде порушенням цієї обіцянки, каже співрозмовник видання.

При цьому, як вважає керівник московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов, для Росії було б "дуже ризикованою ідеєю" покладатися на відносно ненавчених призовників, оскільки "загалом вони не годяться для служби".

Війна в Україні - новини

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони просунулися на 28-35 км у Курській області. Повідомлялося, що українські воїни вже звільнили понад 90 російських населених пунктів.

Однією з цілей України в цій операції було відволікання російських військ із напружених ділянок на Донбасі. Однак поки що, за даними аналітиків і військових, активність ворога на сході, зокрема, на Покровському напрямку, не знижується, за минулу добу російські війська зайняли ще три села.

Як писало AP, деякі командири заявляють, що Україна продовжує втрачати позиції на східному фронті, зокрема, і через погано навчених новобранців.

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