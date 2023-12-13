Він наголосив, що очевидно, на фронті можуть бути складні ситуації.

Секретар Ради національної і оборони України Олексій Данілов запевнив, що наша країна не програє війну, розвʼязану Росією. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Війну ми точно не програємо, тому що на нашому боці правда, на нашому боці величезна кількість країн, які спільно з нами допомагають нам боротися з цією мерзотою під назвою Російська Федерація... Що стосується появ у засобах масової інформації тих чи інших рекомендацій, я хочу звернути увагу, що це не нова історія. Але ви не побачите жодного підпису і жодного офіційного представника, який би офіційно починав про це говорити", – додав він.

Він також наголосив, що очевидно, на фронті можуть бути складні ситуації. Данілов зауважив, що війна – це дуже складна річ, і та чи інша позиція залежить від дуже багатьох речей.

Відео дня

"Але майте на увазі, після кожної ночі наступає день і день наступає з того, що виходить сонечко. Наше сонечко обов’язково вийде. Нам не треба зараз впадати в песимізм. (...) Ще раз наголошую: складні ситуації бувають, головне, щоб вони не були фатальними. Нічого фатального на сьогоднішній день немає", – резюмував Олексій Данілов.

Війна в Україні: важливі новини

За добу на передовій відбулося майже 90 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни атакували на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Запорізькому напрямках.

Тим часом "Радіо Свобода" опублікувало відео, на якому зафіксовано черговий воєнний злочин російських окупантів. На кадрах видно, як ворог прикривався військовополоненими під час свого штурму.

Коли завʼязався бій, росіяни почали відступати, і вистрілили в одного беззбройних людей. На наступному кадрі було видно нерухоме тіло. Наразі доля українського захисника невідома.

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