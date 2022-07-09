За словами Старуха, запорозькі козаки готові до будь-яких сценаріїв.

Російська небезпека на Запоріжжі нікуди не зникла, війна триває і про неї не можна забувати. Загроза наступу ворожих військ на місто є завжди.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Зокрема, очільник регіону прокоментував нещодавню заяву Міноборони України щодо можливого наступу на Запоріжжя. Він зауважив, що у заяві силового відомства мовилося про те, що існує вірогідність наступу у Запорізькому напрямку й Великої Новосілки – це межа Запорізької та Донецької області.

Втім, за словами Старуха, запорозькі козаки готові до будь-яких сценаріїв.

Якщо хочуть отримати по зубах, то хай наступають. Але наразі ми не бачимо великих скупчень, які б дали ворогу проламати наші оборонні рубежі. Це сотні кілометрів окопів, сотні опорних пунктів, це цілий комплекс робіт з захисту неокупованої території – додав він.

На Запоріжжі жителів окупованих територій просять терміново евакуюватися

З такою заявою напередодні виступила віце-прем'єр Ірина Верещук. Зазначається, що незабаром має розпочати контрнаступ української армії з метою звільнення окупованих територій.

"Наша артилерія повинна працювати, тому що деокупація включає збройне застосування сили, ми ж розуміємо це. Тому виїжджати й вивозити своїх рідних треба всіма доступними способами", – заявила Верещук.

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