Жителям Запорізької області наполегливо радять обов'язково найближчим часом виїхати з зони бойових дій, однак рішення про масову евакуацію прийматиметься виключно військовим командуванням.
Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Людям, які на окупованих територіях, ми радимо виїжджати. До третини з кожної території виїхало. Тим, хто знаходиться в зоні бойових дій, це Пологівський район та Василівський, ми рекомендуємо виїжджати в обов'язковому порядку. Там виїхало до 80% людей. Будь-які рішення про масову евакуацію будуть прийматись виключно разом військовим командуванням", - сказав він.
При цьому, за його словами, найбільш активні бойові дії зараз йдуть на Донеччині та Луганщині, а також у східних громадах Запорізької області.
"На місто Запоріжжя ми такої концентрації засобів не бачимо. Якщо тільки ми побачимо, що там концентрується достатньо сили для початку наступу, то будуть вжиті заходи, зокрема, і евакуація", - додав Старух.
Як писав УНІАН, раніше віце-прем'єр Ірина Верещук закликала жителів окупованих частин Херсонської області "виїжджати й вивозити рідних всіма доступними способами".
Днями мер окупованого міста Олешки Євген Рищук закликав мешканців тимчасово окупованої Херсонської області триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ, оскільки "ЗСУ іде".