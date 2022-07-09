Найбільш активні бойові дії зараз на Донеччині та Луганщині, а також у східних громадах Запорізької області.

Жителям Запорізької області наполегливо радять обов'язково найближчим часом виїхати з зони бойових дій, однак рішення про масову евакуацію прийматиметься виключно військовим командуванням.

Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Людям, які на окупованих територіях, ми радимо виїжджати. До третини з кожної території виїхало. Тим, хто знаходиться в зоні бойових дій, це Пологівський район та Василівський, ми рекомендуємо виїжджати в обов'язковому порядку. Там виїхало до 80% людей. Будь-які рішення про масову евакуацію будуть прийматись виключно разом військовим командуванням", - сказав він.

При цьому, за його словами, найбільш активні бойові дії зараз йдуть на Донеччині та Луганщині, а також у східних громадах Запорізької області.

"На місто Запоріжжя ми такої концентрації засобів не бачимо. Якщо тільки ми побачимо, що там концентрується достатньо сили для початку наступу, то будуть вжиті заходи, зокрема, і евакуація", - додав Старух.

Як писав УНІАН, раніше віце-прем'єр Ірина Верещук закликала жителів окупованих частин Херсонської області "виїжджати й вивозити рідних всіма доступними способами".

Днями мер окупованого міста Олешки Євген Рищук закликав мешканців тимчасово окупованої Херсонської області триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ, оскільки "ЗСУ іде".

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