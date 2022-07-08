Ймовірно, незабаром має розпочати контрнаступ української армії з метою звільнення окупованих територій.

Віце-прем'єр Ірина Верещук закликала жителів окупованих частин Херсонської та Запорізької областей "виїжджати й вивозити рідних всіма доступними способами"

За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення.

"Наша артилерія повинна працювати, тому що деокупація включає збройне застосування сили, ми ж розуміємо це. Тому виїжджати й вивозити своїх рідних треба всіма доступними способами", - заявила Верещук в ефірі національного телемарафону.

Напередодні з аналогічним закликом звертався мер окупованого міста Олешки Херсонської області.

"Шановні мешканці Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати РФ або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти подалі. ЗСУ йдуть", - написав Євген Рищук.

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