Супротивники не можуть домогтися своїх стратегічних цілей на Харківському напрямку, стверджує командир батальйону ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес".

Повномасштабна війна в Україні триває, й Сили оборони мають здобутки на Харківському напрямку.

Про це повідомив Юрій Федоренко - командир батальйону ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України в ефірі "Київ24".

"Більш детально про це скаже Генштаб, оскільки деякі позиції є перехідними. Але позитивна динаміка щодо деокупації є, більшість позицій, з яких вдалося вибити ворога, - залишаються за нами. Противник не збирається виходити з Харківської області, залучає все наявне. Не зважаючи на це, Сили оборони мають конкретні результати як щодо утримання позицій, так і додатково впроваджуємо наступальні дії для вибиття противника з нашої землі", - зазначив Федоренко.

Відео дня

Також військовий розповів, чи вистачає ворогу резервів на цьому напрямку, аби компенсувати свої втрати у живій силі. "На жаль, так, вистачає. На жаль, противник може тримати високоінтенсивний темп бойових дій. Чи є противника можливості зібрати угруповування, аби спробувати перетнути лінію держкордону у Харківській чи Сумській області? На жаль, є. Противник постійно проводить розвідувальні дії, намацує, в якому стані знаходиться лінія держкордону, шукаючи слабкі місця. Це ведеться з однією ціллю - у перспективі спробувати перетнути лінію держкордону", - додав Федоренко.

Військовий також розповів про стратегічні цілі ворога на Харківському напрямку, додавши, що наразі окупанти не можуть їх досягти. "Чи зможе противник реалізувати наміри, які він ставив перед собою у Харківській області? А це закріплення на плацдармі у Вовчанську, вихід у тил угруповуванню, яке виконує завдання на Куп'янському відтинку. І, відповідно, максимальне наближення до адміністративних меж міста Харкова, аби надалі взяти його під максимальний контроль, зокрема, коштом ствольної артилерії. Чи вдасться це противнику? У поточний момент точно ні", - сказав Федоренко.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, Сили оборони України відновили втрачені позиції поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Водночас російській окупанти мають успіхи поблизу іншого населеного пункту.

Тим часом The New York Times повідомляє, що на сході окупанти наближаються до ключової дороги постачання. Це, за словами журналістів, може загрожувати ще більшою ізоляцією Часового Яру.

Вас також можуть зацікавити новини: