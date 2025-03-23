Не відрізниш у мультикамі: у 3 ОШБр пояснили, чому колишні ув’язнені готові ризикувати

"Ролло" зауважує, що у багатьох випадках колишні ув’язнені проявляють себе ефективніше.

Колишні ув’язнені колись вже пішли на ризик, значить, вони готові ризикувати ще і здатні на вчинок. Про це в інтерв’ю "Армія TV" сказав Петро "Ролло" Горбатенко, начальник штабу Третьої окремої штурмової бригади.

На запитання, як проявляють себе колишні ув’язнені і чи дійсно вони часто бувають ефективнішими за інших військовослужбовців, "Ролло" зазначив: "Не те, щоб говорити, що вони ефективніші, - вони ж такі самі люди, з тими самими проблемами".

Водночас він зауважив, що "більшість людей, які опинилися там (у в’язниці - УНІАН), - вони вже колись пішли на ризик".

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"У більшості випадків туди просто так не потрапляють. Вони вже пішли на ризик. Значить, вони вже готові ризикувати. Значить, вони здатні на вчинок. Не важливо, який, не будемо зараз говорити, який це був вчинок. Але вони здатні. Значить, у них вже склад характеру інший, ніж у пересічного громадянина… І тому у багатьох випадках вони проявляють себе ефективніше", - сказав військовослужбовець.

На уточнення щодо того, що зазвичай із колишніх ув’язнених формують окремі підрозділи, Горбатенко розповів, що у себе вони таких людей повністю інтегрували в окремі підрозділи.

"Інтегрували. Абсолютно вони розчинилися. Не треба за ними ні окремого нагляду, не потрібно до них якогось окремого ставлення. Ні. Вони повністю розчинилися в колективі і віддаються на повну своєму колективу", - сказав він.

Утім, зауважив "Ролло", є й окремі випадки стосовно того, що "не всі чесні люди, які йдуть звідти воювати". "Але це одиниці. Зазвичай ці люди абсолютно інтегруються в колектив і стають його частиною, розчиняються, виконують завдання. Їх навіть не відрізниш, коли вони вдягають мультикам", - сказав військовослужбовець.

Війна в Україні - мобілізація засуджених

Як повідомляв УНІАН, у лавах Сил оборони України воюють тисячі колишніх вʼязнів, які добровільно вирішили доєднатися до війська.

Український військовослужбовець, командир 1-ї роти 2 ШБ 3 ОШБр з позивним "Мося" розповів, що добровольці, які долучилися до війська з місць позбавлення волі, здебільшого проявляють себе максимально позитивно.

За словами військовослужбовця, конкретно в його бригаді колишні засуджені не беруть участі в боях як окремий підрозділ. Хоча в деяких бригадах сформувалися батальйони під назвою "Шквал" - воюють вони окремо.

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