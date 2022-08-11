У Росії через провали на війні відсторонили до 40% генералів і офіцерів.

Міністр оборони Росія Сергій Шойгу досі залишається на посаді попри провали на фронті. Водночас в РФ були відсторонені 40% генералів і офіцерів, причетних до війни проти України.

Про це повідомив на брифінг заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

У Росії тривають репресії щодо вищого і старшого офіцерського складу через провали стратегічних планів в Україні. За словами Громова, Шойгу залишається на посаді, щоб уникнути дискредитації військово-політичного керівництва країни.

"За наявними даними, міністр оборони Росії Шойгу і начальник Генштабу Герасимов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військово-політичного керівництва. Близько 30-40% генералів і офіцерів, які брали участь у плануванні "спецоперації", відсторонені від виконання службових обов'язків і перебувають під слідством", - зазначив Громов.

Він додав, що з урахуванням вибухів на аеродромах "Саки" і "Зябровка" (Білорусь) очікуються нові кадрові рішення щодо їх керівництва.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомила про ліквідації щонайменше 10 генералів РФ в Україні.

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