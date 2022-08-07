Водночас невдачі військ РФ призвели до звільнення як мінімум 6 російських командирів.

Від початку повномасштабної війни українська армія ліквідувала щонайменше 10 російських генералів. Разом з тим невдачі військ РФ призвели до усунення з посади як мінімум 6 російських командирів.

Про це повідомляє Міноборони Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, позбавилися постів командувачі Східного та Західного військових округів РФ. Генерал-полковника О. Чайка було звільнено з посади командувача ВПО у травні 2022 року. Скоріш за все, його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.

Ще один російський генерал А. В. Дворніков був зміщений після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Г. В. Жидка.

Зазначається, що вплив цих звільнень посилюється тим, що на війні в Україні загинули щонайменше 10 російських генералів. Сукупний ефект від такого стану командування, ймовірно, посилює тактичні та оперативні проблеми Росії.

Нагадаємо, що загальні втрати загарбників із 24 лютого вже досягли 42 200 осіб. Зокрема. за останню добу українські воїни ліквідували ще 300 окупантів.

Також повідомлялося, що за останні 3 тижні українські військові знищили дві батальйон-тактичні групи російських окупантів.

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