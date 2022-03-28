Цілі Російської Федерації досі незрозумілі союзникам. Нема впевненості у тому, що Путін зупинить увагу лише на Донбасі.

У США наразі не бачать вагомих причин припускати, що Росія обмежить свою увагу Донбасом.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю CNN.

"Ми маємо докази того, що росіянам не вдалося досягти своїх початкових цілей. А це, як ви добре знаєте, було взяти Київ лише за кілька днів. Отже, через це я думаю, що Росія проводить переоцінку, і вони дали зрозуміти, що збираються змінити свою тактику, але почекаємо трохи. У наступні кілька днів Сполучені Штати у тісній співпраці з союзниками та урядом України шукатимуть доказів цього зсуву", - заявила Сміт.

Також Сміт прокоментувала, чи надасть НАТО Україні необхідні для боротьби з Росією винищувачі. За її словами, "це розмова, що розвивається", але зрештою ні.

"Ми багато разів розмовляли із президентом Зеленським останніми тижнями. Ми чули прохання про допомогу. У багатьох випадках ми доставляли протиповітряні та протитанкові засоби, ми оцінюємо їхні потреби у протиповітряній обороні. Але якщо ви питаєте про реактивні літаки радянської епохи (МіГ, які запропонувала Польща - УНІАН), відповідь буде негативною. Сполучені Штати вирішили, що пропозиція Польщі неспроможна... Це суверенне рішення, вони можуть ухвалити це суверенне рішення. Але зараз Сполучені Штати дуже зосереджені на потребах у протиповітряній обороні", - додала вона.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Він також зазначив, що в суботу його адміністрація дала дозвіл на виділення ще 200 млн доларів, або можна було здійснювати постійні поставки зброї і боєприпасів в Україну.

Раніше CNN повідомляло, що США та їхні союзники по НАТО надали Збройним силам України системи протиповітряної оборони, що дозволить захистити українське небо від російських крилатих ракет. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси радянських часів: "Оса" (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) і переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3" (SA-14).

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